Песков: Решение о продлении самоизоляции будет принято на основе динамики

27 Апр 2020 2020-04-27T13:31:29+03:00

Песков высказался о возможности продления режима самоизоляции в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Решение о продлении сроков самоизоляции россиян будут основываясь на текущей динамике, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что сейчас рано строить планы на далёкое будущее.

- Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, ну, наверное, пальцем в небо, - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 6 198 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве - 2 871, а общее число заразившихся по всей России достигло 87 147 человек.

794 пациента погибли от заражения коронавирусом, а выздоровели 7 346.

ИСТОЧНИК KP.RU