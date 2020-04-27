2020-04-27T13:31:29+03:00
Коронавирус Covid-19

Песков: Решение о продлении самоизоляции будет принято на основе динамики

Называть какие-то сроки заранее не имеет смысла, считает представитель Кремля
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments5
Песков высказался о возможности продления режима самоизоляции в РоссииПесков высказался о возможности продления режима самоизоляции в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Решение о продлении сроков самоизоляции россиян будут основываясь на текущей динамике, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также отметил, что сейчас рано строить планы на далёкое будущее.

- Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, ну, наверное, пальцем в небо, - добавил Дмитрий Песков.

Напомним, в России за минувшие сутки выявили 6 198 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве - 2 871, а общее число заразившихся по всей России достигло 87 147 человек.

794 пациента погибли от заражения коронавирусом, а выздоровели 7 346.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24