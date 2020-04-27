Песков: Решение о продлении самоизоляции будет принято на основе динамики
Решение о продлении сроков самоизоляции россиян будут основываясь на текущей динамике, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он также отметил, что сейчас рано строить планы на далёкое будущее.
- Поэтому сейчас называть какие-то сроки было бы, ну, наверное, пальцем в небо, - добавил Дмитрий Песков.
Напомним, в России за минувшие сутки выявили 6 198 новых случаев заражения коронавирусом. Из них в Москве - 2 871, а общее число заразившихся по всей России достигло 87 147 человек.
794 пациента погибли от заражения коронавирусом, а выздоровели 7 346.
ИСТОЧНИК KP.RU