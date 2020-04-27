Путин проведёт совещание по коронавирусу с главами регионов
Встреча запланирована на 28 апреля
Владимир Путин 28 апреля проведёт совещание по проблеме коронавируса с главами всех регионовФото: REUTERS
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Президент России Владимир Путин проведёт совещание с главами регионов, посвящённое проблеме распространения коронавируса, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
- Что касается президентского уровня, то на завтра готовится совещание с руководителями субъектов России как раз по вопросам борьбы с коронавирусом, - отметил Песков.
Пресс-секретарь президента также отметил, что совещание пройдёт снова в режиме видеоконференции. В нём будут участвовать все губернаторы России.
ИСТОЧНИК KP.RU