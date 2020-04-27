Путин: материальную поддержку пострадавшим от стихийных бедствий нужно оказывать незамедлительно

27 Апр 2020 2020-04-27T14:44:26+03:00

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В настоящее время в России объективно возрастают риски паводков и пожаров, уже достаточно сложная обстановка сложилась в ДФО и Сибири. Материальную поддержку пострадавшим от стихийных бедствий нужно оказывать незамедлительно, заявил Владимир Путин на совещании с МЧС и главами регионов 27 апреля. Встреча посвящена проблеме стихийных бедствий на территории государства.

Все прекрасно понимают, что в настоящее время все усилия направлены в первую очередь на борьбу с пандемией коронавируса. Но это не должно ослаблять нашего внимания к другим потенциальным угрозам для жизни и безопасности населения страны. Наступил весенне-летний период, а значит, объективно возрастают риски сезонных природных бедствий. Каждый регион должен быть полностью готов реагировать на любое чрезвычайное положение. В условиях самоизоляции важно уделить особое внимание оперативности оповещения о ЧС природного характера, - отметил российский президент.

Особо глава государства отметил необходимость финансовой и материальной поддержки граждан, заявив, что все выплаты и компенсации должны осуществляться незамедлительно.

-Понимаю проблемы, с которыми сейчас сталкиваются региональные бюджеты, но помощь пострадавшим гражданам, обеспечение безопасности людей – это приоритетная задача, - добавил Владимир Путин.

Представители МЧС сообщили президенту, что с начала года в России зафиксировано почти 3,5 тысячи природных пожаров на общей площади более 475 тысяч гектаров.

ИСТОЧНИК KP.RU