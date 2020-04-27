Глава МЧС предложил усилить наказания за нарушения пожарной безопасности

27 Апр 2020 2020-04-27T15:14:42+03:00

Евгений Зиничев выступил с такой идеей на совещании с президентом Путиным

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Глава МЧС Евгений Зиничев предложил ужесточить ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. С таким заявлением он выступил на совещании с президентом России Владимиром Путиным.

- В целом предлагается рассмотреть вопрос о повышении ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее значительное распространение огня, значительный ущерб или, тем более, гибель людей, - заявил Евгений Зиничев.

Он также отметил, что к подобной работе планируется привлечь МВД и Росгвардию.

Напомним, совещание 27 апреля посвящено проблеме пожаров и паводков на территории России. Во встрече, прошедшей в режиме видеоконференции, приняли участие руководители Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Амурской областей.

Сейчас площадь лесных пожаров составляет более 43 тысяч гектар, а особый противопожарный режим введён в 51 субъекте России.

ИСТОЧНИК KP.RU