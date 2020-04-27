2020-04-27T15:29:40+03:00
Политика

Песков назвал «очередной уткой» статью о россиянине, приехавшего в Чехию со смертельным ядом

Ранее чешский журнал опубликовал информацию о том, что гражданин России якобы хочет отравить чешских чиновников за снос памятника Коневу мэр Праги
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Песков назвал «очередной уткой» статью о россиянине, приехавшего в Чехию со смертельным ядомПесков назвал «очередной уткой» статью о россиянине, приехавшего в Чехию со смертельным ядомФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что не читал статью о россиянине, якобы приехавшем в Прагу со смертельным ядом, однако считает такое расследование похожим на «очередную утку».

Ранее чешский журнал Respekt опубликовал информацию о том, что чиновникам в Праге предоставили охрану после того как узнали о гражданине России, который якобы прибыл в страну с рицином для того, чтобы отомстить за снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу в чешской столице.

«Мы не в курсе вообще этого расследования, мы не знаем, кто это расследовал, похоже на очередную утку», - сказал представитель Кремля.

Как писал ранее сайт kp.ru, в чешском еженедельники сообщили о том, полиция предоставила охрану старосте района Прага-6 Ондржею Коларжу, ответственному за снос памятника советскому маршалу. Кроме того, по их данным правоохранительные органы будут охранять мэра Праги Зденека Гржиба и старосту района Прага-Ржепорые Павела Новотного, который выступал за установку памятной доски власовцам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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