Эксперты составили рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом
Экспертный институт социальных исследований представил новый рейтинг регионов Российской Федерации по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями за прошлую неделю. Специалисты подготовили список, основываясь на данных ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению пандемии, и выяснили, в каких субъектах наблюдаются наиболее эффективные практики по каждому из направлений борьбы.
Так, первые места в рейтинге по мерам по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения заняли российская столица, а также Брянская и Новосибирская область. Лучшие практики по профилактике коронавирусной инфекции эксперты наблюдали в Ленинградской, Московской областях и в Краснодарском крае.
Наиболее эффективные меры для поддержки врачей и медицинского персонала во врем пандемии в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае, а меры поддержки предприятий и их сотрудников в Нижегородской и Челябинской областях.
В Ханты-Мансийском автономном округе, Севастополе и Тюменской области, по подсчетам экспертов, лучшие в России меры поддержки семьи и детей в условиях непростой эпидемиологической ситуации.
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ТОП практик по борьбе с коронавирусом в регионах России :
Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения:
Москва
Брянская область
Новосибирская область
Меры по профилактике и нераспространению коронавируса:
Ленинградская область
Московская область
Краснодарский край
Солидарность общества:
Республика Саха (Якутия)
Иркутская область
Самарская область
Меры поддержки медицинского персонала:
Санкт-Петербург
Ставропольский край
Калининградская область
Меры поддержки предприятий и их работников:
Нижегородская область
Челябинская область
Республика Татарстан
Меры поддержки семьи и детей:
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Тюменская область
Севастополь
ИСТОЧНИК KP.RU
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