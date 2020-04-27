2020-04-27T15:22:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Эксперты составили рейтинг регионов по эффективности борьбы с коронавирусом

Топ субъектов России подготовили на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию пандемии
Ксения АНУФРИЕВА
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Экспертный институт социальных исследований представил новый рейтинг регионов Российской Федерации по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями за прошлую неделю.Экспертный институт социальных исследований представил новый рейтинг регионов Российской Федерации по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями за прошлую неделю.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Экспертный институт социальных исследований представил новый рейтинг регионов Российской Федерации по эффективности борьбы с коронавирусной инфекцией и ее последствиями за прошлую неделю. Специалисты подготовили список, основываясь на данных ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению пандемии, и выяснили, в каких субъектах наблюдаются наиболее эффективные практики по каждому из направлений борьбы.

Так, первые места в рейтинге по мерам по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения заняли российская столица, а также Брянская и Новосибирская область. Лучшие практики по профилактике коронавирусной инфекции эксперты наблюдали в Ленинградской, Московской областях и в Краснодарском крае.

Наиболее эффективные меры для поддержки врачей и медицинского персонала во врем пандемии в Санкт-Петербурге и Ставропольском крае, а меры поддержки предприятий и их сотрудников в Нижегородской и Челябинской областях.

В Ханты-Мансийском автономном округе, Севастополе и Тюменской области, по подсчетам экспертов, лучшие в России меры поддержки семьи и детей в условиях непростой эпидемиологической ситуации.

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ТОП практик по борьбе с коронавирусом в регионах России :

Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения:

Москва

Брянская область

Новосибирская область

Меры по профилактике и нераспространению коронавируса:

Ленинградская область

Московская область

Краснодарский край

Солидарность общества:

Республика Саха (Якутия)

Иркутская область

Самарская область

Меры поддержки медицинского персонала:

Санкт-Петербург

Ставропольский край

Калининградская область

Меры поддержки предприятий и их работников:

Нижегородская область

Челябинская область

Республика Татарстан

Меры поддержки семьи и детей:

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Тюменская область

Севастополь

ИСТОЧНИК KP.RU

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