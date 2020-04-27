2020-04-27T15:35:29+03:00
Спорт

Российская футбольная Премьер-лига ищет варианты возобновления сезона с июня

Руководители РПЛ обсудили с клубами главные вопросы по подготовке к рестарту чемпионата
Ксения АНУФРИЕВА
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Российская футбольная Премьер-лига ищет варианты возобновления сезона с июняРоссийская футбольная Премьер-лига ищет варианты возобновления сезона с июняФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Российская футбольная Премьер-лига в настоящее время рассматривает варианты возобновления сезона с 21 или 28 июня. Руководители лиги предложили клубам два варианта календаря Тинькофф РПЛ, основанных на рекомендациях УЕФА завершить чемпионаты 2 августа.

По одному из вариантов старт сезона намечен на 21 июня. Два первых тура запланировали в недельном цикле, чтобы сгладить нагрузку на спортсменов. Следующие пять туров пройдут с матчами в середине недели, и последний – снова в недельном цикле.

Второй вариант календаря предусматривает возобновление сезона 28 июня этого года с недельным циклом в начале и проведением оставшихся 7 туров с матчами в середине недели.

Оба варианта специалисты представили, учитывая возможную доигровку Кубка России, решение по которому будет принимать Российский футбольный союз.

ИСТОЧНИК KP.RU

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