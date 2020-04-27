27 Апр 2020 2020-04-27T16:15:02+03:00

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Российский шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан объявил о завершении карьеры. Заслуженный мастер спорта до декабря 2011 года представлял на международных соревнованиях Республику Корея, а после стал гражданином России.

- В сложный период моей жизни Россия поддержала меня, и я получил возможность снова вернуться в большой спорт. Моей задачей в России, где шорт-трек еще был не развит, стало продвижение нашего вида спорта. Добившись хороших результатов на Олимпиаде в Сочи в 2014 году, мы смогли достичь этой цели. Где бы ни был, я всегда буду делать все возможное для развития шорт-трека, но часть моей души останется в России, - рассказал спортсмен в письме к болельщика.

Виктор Ан объяснил свой уход из спортивной карьеры травмами, подчеркнув, что усердно работал с намерением сделать еще одну попытку вернуться в спорт, чтобы не оставлять места для сожалений в будущем.

- Благодаря заботе министерства спорта и Союза российских конькобежцев я мог заниматься по индивидуального графику, это помогло мне набрать хорошую форму и успешно выступить на Кубке мира. Тем не менее, я чувствую, что на данный момент моей текущей формы недостаточно, чтобы провести как следует еще один сезон, - сообщил олимпийский чемпион в письме, представленном РИА Новости. Виктор Ан также выразил благодарность всем, кто помогал ему на протяжении карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU