2020-04-27T17:15:18+03:00
Коронавирус Covid-19

ВОЗ отметила снижение темпов прироста заражённых коронавирусом в Москве и Петербурге

Представитель организации заметила, что в других регионах страны эта картина менее оптимистична
Елена ГИЛЬМАНОВА
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ВОЗ отметила снижение темпов прироста заражённых коронавирусом в Москве и ПетербургеВОЗ отметила снижение темпов прироста заражённых коронавирусом в Москве и ПетербургеФото: GLOBAL LOOK PRESS
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На данный момент отмечается снижение темпов прироста заражённых коронавирусом в Москве и Санкт-Петербурге, однако в других регионах России эта картина менее оптимистична. Такое заявление сделала представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Безусловно, раньше или позже, с учетом принимаемых мер сдерживания, Россия выйдет на плато и заболеваемость COVID-19 начнет снижаться», - передает РИА Новости слова представителя организации.

По словам Вуйнович, это будет происходить по эпидемиологическим законам о возникновении, развитии и прекращении эпидемий до тех, пока не будет создана эффективная вакцина.

Ранее, вакцинолог Евгений Тимаков дал прогноз относительно пика коронавируса, согласно которому столица может выйти на верхнюю точку заболеваемости коронавирусом COVID-19 уже в майские праздники, а вся России - к концу мая.

Напомним, за минувшие сутки в Москве коронавирус был выявлен еще у 2 871 человека. Общее число зараженных в столице составляет 45 351 человек. Всего в России зарегистрировано 87 147 случаев заражения, из них 6198 — за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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