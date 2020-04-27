Минстрой сообщил о мошенниках, навязывающих проверку бытовых счетчиков
В рамках борьбы с коронавирусом правительство временно приостановило проверку приборов учета коммунальных ресурсов, однако мошенники навязывают поверку бытовых счетчиков. Об этом сообщили в Минстрое России.
«Поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной проверке счетчиков до конца 2020 года не соответствует действительности», - передает ТАСС слова замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова.
Замминистра напомнил о решении кабмина приостановило проверку счетчиков, которое направлено на минимизацию количества контактов граждан и «позволит защитить как жителей домов, так и работников, осуществляющих проверку приборов учета».
Он также отметил, что обязанность передавать показания счетчиков не отменили и жители могут сообщить о них по телефону или с помощью электронных сервисов, таких как сайт государственной информационной системы ЖКХ.
ИСТОЧНИК KP.RU