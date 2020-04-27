2020-04-27T18:08:16+03:00
Общество

Минстрой сообщил о мошенниках, навязывающих проверку бытовых счетчиков

В ведомстве напомнили, что кабмин приостановил проверку приборов учета коммунальных ресурсов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минстрой сообщил о мошенниках, навязывающих проверку бытовых счетчиковМинстрой сообщил о мошенниках, навязывающих проверку бытовых счетчиковФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В рамках борьбы с коронавирусом правительство временно приостановило проверку приборов учета коммунальных ресурсов, однако мошенники навязывают поверку бытовых счетчиков. Об этом сообщили в Минстрое России.

«Поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной проверке счетчиков до конца 2020 года не соответствует действительности», - передает ТАСС слова замминистра строительства и ЖКХ Максима Егорова.

Замминистра напомнил о решении кабмина приостановило проверку счетчиков, которое направлено на минимизацию количества контактов граждан и «позволит защитить как жителей домов, так и работников, осуществляющих проверку приборов учета».

Он также отметил, что обязанность передавать показания счетчиков не отменили и жители могут сообщить о них по телефону или с помощью электронных сервисов, таких как сайт государственной информационной системы ЖКХ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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