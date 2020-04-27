2020-04-27T18:33:36+03:00
В мире

В Британии обеспокоены новым воспалительным синдромом у детей

Новые случаи могут быть вызваны, как коронавирусом, так и еще не определённой инфекцией
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Британии обеспокоены новым воспалительным синдромом у детейВ Британии обеспокоены новым воспалительным синдромом у детейФото: REUTERS
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В Великобритании растет число детей, попадающих в реанимацию с новым воспалительным синдромом, который может быть связан, как с коронавирусом, так и с еще не идентифицированной инфекцией, набравшей силу на фоне пандемии COVID-19.

«В последние три недели наблюдалось явное увеличение числа детей всех возрастов, страдающих системным воспалительным заболеванием, требующим интенсивной терапии, по всему Лондону, а также в других регионах Великобритании», - говорится в предупреждение, которое разослали Национальная служба здравоохранения Великобритании и Общество детской интенсивной терапии.

У заболевших детей наблюдаются желудочно-кишечные симптомы, боли в животе, а также воспаление оболочек сердца. При этом у некоторых тест на коронавирус COVID-19 дает положительный результат, однако в ряде случаев - отрицательный, при этом есть признаки наличие антитела к вирусу.

Отмечается, что во всех случаях у ребенка наблюдаются признаки синдрома токсического шока и атипичной формы синдрома Кавасаки с показателями крови, сопоставимыми с тяжелыми случаями коронавируса.

«Растет беспокойство по поводу того, что у детей в Великобритании возникает воспалительный синдром, связанный с SARS-CoV-2, или что эти случаи могут быть связаны с другим, еще не идентифицированным, инфекционным патогеном», - заявляют медики.

Как передает издание Guardian, число случаев заболевания неизвестно, но предположительно, пока их немного.

На данный момент в Великобритании зафиксировано 152 840 случаев коронавируса, жертвами заболевания стали 20 732, выздоровели только 778.

ИСТОЧНИК KP.RU

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