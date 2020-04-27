Путин присвоил звания Героя Труда актеру Соломину и хирургу Рошалю

27 Апр 2020 2020-04-27T19:01:39+03:00

Всего звания «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» были удостоены пять человек

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Звание Героя Труда было присвоено художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину и главе Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Всего звания «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» удостоены пять человек

Среди них управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, государственный тренер регионального центра спортивной подготовки «Академия борьбы имени Миндиашвили» Дмитрий Миндиашвили и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Звание присваивается «за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности» и учреждается для «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда».

ИСТОЧНИК KP.RU