Путин присвоил звания Героя Труда актеру Соломину и хирургу Рошалю
Звание Героя Труда было присвоено художественному руководителю Малого театра Юрию Соломину и главе Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леониду Рошалю. Об этом говорится в указе президента России Владимира Путина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Всего звания «за особые трудовые заслуги перед государством и народом» удостоены пять человек
Среди них управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, государственный тренер регионального центра спортивной подготовки «Академия борьбы имени Миндиашвили» Дмитрий Миндиашвили и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.
Звание присваивается «за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности» и учреждается для «повышения общественной значимости и престижа самоотверженного и добросовестного труда».
ИСТОЧНИК KP.RU