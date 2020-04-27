В Италии число зараженных коронавирусом за сутки продолжает снижаться

27 Апр 2020 2020-04-27T20:05:08+03:00

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Число зараженных коронавирусом за сутки в Италии продолжает снижаться. Сегодня, 27 апреля, заболели 1739 человек. Это самый низкий показатель с 10 марта. Тогда было зафиксировано 977 новых случаев заражения за сутки. Вчера, 26 апреля, коронавирусом заразились 1797 человек.

- Сегодняшние данные говорят о падении числа пациентов палат интенсивной терапии и госпитализированных, - заявил глава службы гражданской обороны Анджело Боррелли.

Всего за время пандемии в Италии коронавирусом заболели 199 414 человек.

Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил о том, что в скором времени в Италии откроются парки для прогулок с детьми и занятий спортом. Кроме того, можно будет поехать поехать в другой город или регион. Но массовые мероприятия все еще останутся под запретом. Магазины в стране откроются не раньше 18 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU