Эксперт назвал группу крови, которая увеличивает риск заражения коронавирусом

27 Апр 2020 2020-04-27T20:19:42+03:00

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Исследование китайских ученых продемонстрировали, что люди со второй группой крови находятся в зоне риска заражения коронавирусной инфекций, а также смерти при заболевании. Об этом рассказал член комитета Совета Федерации по социальной политике, врач-детский хирург, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

«В результате нескольких исследований было выявлено, что люди со второй группой крови больше подвержены риску заражения коронавирусной инфекцией. Среди умерших также было больше людей со второй группой крови, их количество доходило до 40%», - сообщил эксперт.

Однако он отметил, что такие исследования пока проводились только в Китае, а «так ли это или нет, пока трудно сказать», поскольку необходимо накопление данных.

Ранее учёный объяснил, как анализ крови поможет предсказать тяжёлое течение коронавируса. Он рассказал о важной роли, которую играет соотношение иммунных клеток лимфоцитов и нейтрофилов.

Кроме того, главный врач Англии Крис Уитти назвал факторы, которые однозначно повышают риск заражения коронавирусной инфекций, а также смерти при заболевании. Среди них возраст, сопутствующие заболевания, а также пол.

ИСТОЧНИК KP.RU