В Самарской области губернатор поддержал предпринимателей в личном инстаграме

27 Апр 2020 2020-04-27T20:33:48+03:00

Все выходные Дмитрий Азаров выкладывал в сторис посты с информацией о предпринимателях региона, их товарах или услугах

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В условиях распространения коронавируса и самоизоляции в особой поддержке нуждается малый и средний бизнес. Кроме федеральных вариантов поддержки бизнесменов, в Самарской области и на региональном уровне утвердили целый комплекс мер. Однако, губернатор Дмитрий Азаров решил еще и лично поддержать предпринимателей региона.

Все выходные глава региона размещал информацию о товарах и услугах местных предпринимателей в популярной социальной сети «Инстаграм» в сторис на своей официальной странице.

- Мы поддерживаем такую инициативу, и если бы она стала регулярной, допустим в каждые выходные в период ограничительных мер, это было бы хорошо, - отметил председатель реготделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Дмитрий Хилов. – Среди тех, кто в минувшие выходные попал в сторис к губернатору, были и наши предприниматели. В частности многие рестораны, которые были в начале этой акции – участники общественной организации «Деловая Россия». Результат, конечно, позитивный. Рестораны сразу оживились, выросло число заказов.

Помощью главы региона воспользовались десятки предпринимателей, предлагающие товары и услуги. Бизнесмены в свою очередь предложили скидки по специальному промокоду от губернатора.

- Я подписана на Дмитрия Игоревича со своей личной страницы. Ночью увидела у него сторис, в котором он рассказал, что можно выложить пост о себе и указать его аккаунт. Я так и сделала, - поделилась ИП Галина Дерид. Девушка изготавливает печенья с предсказаниями и отправляет их по всей России. - На меня уже подписалось около 80 человек. Это живые люди, живущие в нашем регионе. Есть уже два заказа. У меня сработало хорошо! Спасибо губернатору большое!