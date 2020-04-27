2020-04-27T20:37:25+03:00
Коронавирус Covid-19

В ВОЗ рассказали, вырабатывается ли у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию

По словам эксперта Марии Ван Керкхове, через одну или две недели после заражения у пациентов начинают вырабатываться антитела
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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ВОЗ оценила возможность выработки иммунитета к коронавирусуВОЗ оценила возможность выработки иммунитета к коронавирусуФото: REUTERS
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У переболевших коронавирусом может вырабатываться иммунитет к COVID-19. Однако пока неизвестно, насколько он сильный и у всех ли он появляется. Об этом заявила глава подразделения экстренных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове

По её словам, через неделю или две после заражения у людей начинают вырабатываться антитела. Но пока нельзя, сказать, что их наличие дает дополнительный иммунитет. Это еще не доказано.

- Так что мы не можем сказать, что наличие антител говорит об иммунитете. Сказав это, мы ожидаем, что люди, которые переболели COVID-19, получат некий уровень защиты. Но мы сейчас не знаем, насколько эта защита сильная, вырабатывается ли она у всех зараженных и сколько будет длиться, - рассказала Керкхове на пресс-конференции в Женеве.

Она также подчеркнула, что коронавирус остается достаточно стабильным и не мутирует слишком быстро.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в России зафиксировано 87 147 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки COVID-19 заболели 6 198 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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