В Главконтроле рассказали, когда возможно смягчение ограничений в Москве
По данным ведомства, пока столица находится в стадии роста заболеваемости коронавирусом
В Главконтроле рассказали, когда возможно смягчение ограничений в МосквеФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Смягчение ограничений в Москве возможно только после снижения динамики заражения коронавирусной инфекцией, пока столица находится в стадии роста. Об этом сообщили в Главконтроле
Как передает РИА Новости, в ведомстве также отметил, что всего в Москве составлено более 27 тысяч протоколов в отношении людей, находившихся на улице без веских оснований и нарушавших режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU