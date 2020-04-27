В Главконтроле рассказали, когда возможно смягчение ограничений в Москве

27 Апр 2020 2020-04-27T20:38:17+03:00

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Смягчение ограничений в Москве возможно только после снижения динамики заражения коронавирусной инфекцией, пока столица находится в стадии роста. Об этом сообщили в Главконтроле

Как передает РИА Новости, в ведомстве также отметил, что всего в Москве составлено более 27 тысяч протоколов в отношении людей, находившихся на улице без веских оснований и нарушавших режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU