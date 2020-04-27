2020-04-27T21:22:20+03:00
В мире

США сообщают об аномальном скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии

С прошлой недели в акваторию прибывают десятки новых судов
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Фото: Facebook U.S. Coast GuardФото: Facebook U.S. Coast Guard
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Береговая охрана Соединённых Штатов сообщает о десятках нефтяных танкеров, которые уже несколько дней стоят у берегов Калифорнии вблизи портов Лос-Анджелес и Лонг-Бич в четверг.

При этом отмечается, что десятки новых судов прибывают в акваторию с прошлой недели. По данным охраны, на четверг, 23 апреля, у порта Лонг-Бич на якорь встали 27 нефтетанкеров. Диспетчеры портов и военные назвали «уникальной» эту ситуацию и теперь отслеживают ее, обеспечивая безопасность остальных судов и окружающей среды.

«Ввиду уникальности ситуации Береговая охрана постоянно анализирует и адаптирует свои методы работы ради безопасности судов, стоящих на якоре, и для защиты окружающей среды (…) Вахтенные Береговой охраны совместно с диспетчерами Южной Калифорнии тщательно отслеживают каждую стоянку, чтобы справиться с повышенным присутствием танкеров у берегов Калифорнии», - сообщил представитель Береговой охраны США Маршалл Ньюберри.

ИСТОЧНИК KP.RU

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