2020-04-27T21:34:08+03:00
Общество

Минпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте медицинские маски

По словам замминистра ведомства, у населения есть спрос на то, чтобы купить маску не в торговой сети, а «непосредственно в профильном учреждении».
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Минпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте медицинские маскиМинпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте медицинские маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Аптеки могут обязать иметь в ассортименте медицинские или гигиенические маски. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов, указав на то, что в правительстве рассматривают возможность выпустить соответствующий нормативный акт

«Судя по всему, нам придется идти на такую, может быть даже крайнюю меру, как выпуск нормативного акта правительства, который будет предписывать аптекам в обязательном порядке в ассортименте иметь медицинские либо лицевые гигиенические маски», - сказал замглавы Минпромторга в интервью телеканалу "Россия-24".

Евтухов отметил, что на данный момент у населения есть спрос на то, чтобы купить маску не в торговой сети, но «все-таки непосредственно в профильном учреждении».

Напомним, ранее американские физики провели эксперимент с самодельными масками из двух слоев ткани разного типа и доказали, что такие средства защит могут быть не хуже респираторов класса N95, которые рекомендуют для врачей и медсестер.

Как сделать маску из старой футболки.Главный хирург Соединенных штатов показал всем свой способ сделать маску из подручных средств. Доставайте ненужную футболку с дальней полки шкафа, она сгодится в качестве средства индивидуальной защиты от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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