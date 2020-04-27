Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днём победы
Президент России Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днём победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков.
«Да», - ответил представитель Кремля на вопрос от РИА Новости по поводу обращения российского лидера к гражданам в День победы.
Ранее было принято решение о переносе Парада Победы. Президент объявил на неопределенный срок откладываются все празднование мероприятия в честь юбилея Дня Победы, поскольку на сегодняшний «риски эпидемии слишком высоки».
С обращением о переносе праздничных мероприятий к главе государства изначально обратились представители ветеранских организаций. Они попросили отложить торжества в связи с эпидемией коронавируса, отметив, что Парад традиционно собирает множество людей, а в нынешней ситуации это может стать причиной передачи вируса.
ИСТОЧНИК KP.RU