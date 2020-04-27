2020-04-27T21:45:22+03:00
Общество

Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днём победы

Ранее было принято решение о переносе Парада Победы
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днём победыПутин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днём победыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днём победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил пресс-секретарь глав государства Дмитрий Песков.

«Да», - ответил представитель Кремля на вопрос от РИА Новости по поводу обращения российского лидера к гражданам в День победы.

Ранее было принято решение о переносе Парада Победы. Президент объявил на неопределенный срок откладываются все празднование мероприятия в честь юбилея Дня Победы, поскольку на сегодняшний «риски эпидемии слишком высоки».

С обращением о переносе праздничных мероприятий к главе государства изначально обратились представители ветеранских организаций. Они попросили отложить торжества в связи с эпидемией коронавируса, отметив, что Парад традиционно собирает множество людей, а в нынешней ситуации это может стать причиной передачи вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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