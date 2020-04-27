2020-04-27T22:25:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Врачи в Нью-Йорке тестируют лекарство от изжоги на эффективность в борьбе с коронавирусом

В исследовании принимают участие 187 пациентов в 23 больницах города
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Врачи в Нью-Йорке тестируют лекарство от изжоги на эффективность в борьбе с коронавирусомВрачи в Нью-Йорке тестируют лекарство от изжоги на эффективность в борьбе с коронавирусомФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Врачи в Нью-Йорке тестируют лекарство от изжоги, фамотидина, на эффективность в лечении заболеваний, вызываемым новой коронавирусной инфекцией. Первые результаты исследований специалисты ожидают «в течение нескольких недель».

Как передает телекомпания CNN, к настоящему моменту в исследовании принимают участие 187 пациентов в 23 больницах города. В случае эффективности широкое применение лекарства можно будет наладить в короткие сроки.

При этом специалисты указывают на неопубликованные результаты исследований, которые якобы гласят, что китайские пациенты с коронавирусом, принимавшие фамотидин, переносили вызываемое инфекцией заболевание легче.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что дезинфицирующие средства якобы можно вводить больным коронавирусом внутривенно. По его словам, они вычистят все вирусы внутри организма «за одну минуту». В итоге врачам пришлось призывать жителей штата Иллинойс прекратить такой способ «лечения», поскольку он имеет «крайне тяжёлые» последствия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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