Известны первые результаты лечения коронавируса антителами в России
Врачи рассказали о первых результатах лечения зараженных коронавирусом COVID-19 пациентов с помощью плазмы крови переболевших россиян. Об этом сообщила заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Она заявила, что после переливания крови, содержащей антитела к вирусу, выявлено улучшение состояния – заболевание протекает в более легкой форме и без побочных эффектов.
Однако она обратила внимание на то, что переболевшие коронавирусом не так уж и много, да и не все согласны сдавать плазму, поэтому лечение плазмой применяется только больным в критическом состоянии.
«Плазмы нам будет не хватать, поэтому мы будем надеяться, что у нас с каждым днем будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы», — сообщила она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1»
Напомним, ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, кто сможет стать донором крови с антителами к коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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