2020-04-27T22:30:34+03:00
Коронавирус Covid-19

Известны первые результаты лечения коронавируса антителами в России

Лечение плазмой применяется только больным в критическом состоянии
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Известны первые результаты лечения коронавируса антителами в РоссииИзвестны первые результаты лечения коронавируса антителами в РоссииФото: REUTERS
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Врачи рассказали о первых результатах лечения зараженных коронавирусом COVID-19 пациентов с помощью плазмы крови переболевших россиян. Об этом сообщила заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Она заявила, что после переливания крови, содержащей антитела к вирусу, выявлено улучшение состояния – заболевание протекает в более легкой форме и без побочных эффектов.

Однако она обратила внимание на то, что переболевшие коронавирусом не так уж и много, да и не все согласны сдавать плазму, поэтому лечение плазмой применяется только больным в критическом состоянии.

«Плазмы нам будет не хватать, поэтому мы будем надеяться, что у нас с каждым днем будет увеличиваться количество и выздоровевших, и количество доноров этой плазмы», — сообщила она в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия

Напомним, ранее директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, кто сможет стать донором крови с антителами к коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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