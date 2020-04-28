28 Апр 2020 2020-04-27T22:56:57+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года

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Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года составило 479 человек. За последние сутки жертвами болезни стали еще 44 человека. Общее количество летальных случаев в России увеличилось до 794 человек. Жертвами коронавирусной инфекции стали люди разных возрастов, а некоторые из них имели сопутствующие заболевания.

По данным портала стопкоронавирус.рф число инфицированных в стране достигает 87 147 человек. В мире же количество людей с положительными результатами на covid-19 уже превысило отметку в три миллиона человек.

Напомним, в России до 30 апреля действует режим самоизоляции из-за коронавируса. гражданам рекомендуют воздержаться от выходов на улицу без особой причины. К тому же в Москве и области введен режим цифровых пропусков.

Пандемия коронавируса коснулась не только граждан нашей страны, но и значимых праздников государства. Так, из-за коронавируса, 9 мая акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в режиме видеотрансляции. Мероприятие будут транслировать более 200 медиаэкранов.

ИСТОЧНИК KP.RU