27 Апр 2020 2020-04-27T22:46:10+03:00

В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70% Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Заммэра столицы заявила, что пока нельзя говорить об улучшении динамики заболеваемости коронавирусом в городе

Изменить размер текста: A A

За неделю в Москве количество госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70 процентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. При этом отметила, что в данной ситуации нельзя говорить о каком-либо снижении динамики заболеваемости COVID-19 в городе.

- Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определённую тревогу, — сообщила заммэра в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в ближайшие дни объём коечного фонда в столице увеличится до 28 тысяч. Сейчас для больных коронавирусом отведено чуть больше 20 тысяч коек.

Ракова отметила, что гражданам с диагнозом «пневмония», а также их родственникам медики обязаны делать тесты на наличие COVID-19. При плохом самочувствии она незамедлительно вызывать врачей на дом.

- У нас автоматически отработаны все алгоритмы, которые позволяют классифицировать пневмонию от первой до четвёртой стадии. Если это первая-вторая стадия, то, как правило, человек остаётся работать на дому, — сообщила замиститель градоначальника.

По последним данным оперштаба, в Москве скончались еще 44 пациента с коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 479.

ИСТОЧНИК KP.RU