В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70%
За неделю в Москве количество госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70 процентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. При этом отметила, что в данной ситуации нельзя говорить о каком-либо снижении динамики заболеваемости COVID-19 в городе.
- Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определённую тревогу, — сообщила заммэра в эфире телеканала «Россия 1».
По ее словам, в ближайшие дни объём коечного фонда в столице увеличится до 28 тысяч. Сейчас для больных коронавирусом отведено чуть больше 20 тысяч коек.
Ракова отметила, что гражданам с диагнозом «пневмония», а также их родственникам медики обязаны делать тесты на наличие COVID-19. При плохом самочувствии она незамедлительно вызывать врачей на дом.
- У нас автоматически отработаны все алгоритмы, которые позволяют классифицировать пневмонию от первой до четвёртой стадии. Если это первая-вторая стадия, то, как правило, человек остаётся работать на дому, — сообщила замиститель градоначальника.
По последним данным оперштаба, в Москве скончались еще 44 пациента с коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 479.
ИСТОЧНИК KP.RU
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