2020-04-27T22:46:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70%

Заммэра столицы заявила, что пока нельзя говорить об улучшении динамики заболеваемости коронавирусом в городе
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70%В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70%Фото: Дмитрий ПОЛУХИН
Изменить размер текста:

За неделю в Москве количество госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70 процентов. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова. При этом отметила, что в данной ситуации нельзя говорить о каком-либо снижении динамики заболеваемости COVID-19 в городе.

- Пока мы видим достаточно динамичный рост, что не может не вызывать у нас определённую тревогу, — сообщила заммэра в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, в ближайшие дни объём коечного фонда в столице увеличится до 28 тысяч. Сейчас для больных коронавирусом отведено чуть больше 20 тысяч коек.

Ракова отметила, что гражданам с диагнозом «пневмония», а также их родственникам медики обязаны делать тесты на наличие COVID-19. При плохом самочувствии она незамедлительно вызывать врачей на дом.

- У нас автоматически отработаны все алгоритмы, которые позволяют классифицировать пневмонию от первой до четвёртой стадии. Если это первая-вторая стадия, то, как правило, человек остаётся работать на дому, — сообщила замиститель градоначальника.

По последним данным оперштаба, в Москве скончались еще 44 пациента с коронавирусом, общее число умерших в столице достигло 479.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
"Зомби-плечы": ученые открыли гипнотизирующий насекомых вирус
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности
В Москве за неделю число госпитализаций с пневмонией увеличилось на 70%
Известны первые результаты лечения коронавируса антителами в России
Врачи в Нью-Йорке тестируют лекарство от изжоги на эффективность в борьбе с коронавирусом
Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая в связи с Днём победы
«Рассеять ложные суждения»: Пентагон опубликовал видео с «неопознанными летающими объектами»
Минпромторг может обязать аптеки иметь в ассортименте медицинские маски
США сообщают об аномальном скопление нефтетанкеров у берегов Калифорнии
В ВОЗ рассказали, вырабатывается ли у переболевших коронавирусом иммунитет к заболеванию
В Главконтроле рассказали, когда возможно смягчение ограничений в Москве
В Самарской области губернатор поддержал предпринимателей в личном инстаграме
Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3 млн
Эксперт назвал группу крови, которая увеличивает риск заражения коронавирусом
В Италии число зараженных коронавирусом за сутки продолжает снижаться
Уже 955 моряков заразились коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Эксперт предрек новую, более смертоносную эпидемию