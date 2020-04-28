2020-04-27T22:48:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Москве на 28 апреля 2020 превысило 45 тысяч человек

Оперативный штаб сообщает число заболевших коронавирусом в Москве на 28 апреля 2020 года
Андрей АБРАМОВ
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Данные передают городской оперштаб по противодействию распространения COVID-2019Данные передают городской оперштаб по противодействию распространения COVID-2019Фото: Мария ЛЕНЦ
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По состоянию на утро 28 апреля число заболевших коронавирусом в Москве равняется 45 351 человек. Об этом сообщает сайт столичной мэрии. Данные передают городской оперштаб по противодействию распространения COVID-2019.

К общему числу заболевших так же относятся и те, кого уже сняли с медицинского наблюдениям. Исцелившимися от коронавируса числятся 3524 человека. Кроме того, болезнь унесла жизни 435 москвичей.

Все больные находятся под наблюдением врачей, однако, не все пациенты очно в стационарах. Часть отправляют домой с обязательным соблюдением полной самоизоляции без права выйти даже выбросить мусор. Это относится к тем, у кого болезнь протекает в легкой форме. Чтобы не перегружать больницы, медики наблюдают их дистанционно.

Напомним, в Москве минимум до 30 апреля действует режим всеобщей самоизоляции. Не исключено, что его продлят и на декаду майских праздников. Выходить горожане могут только в магазин, аптеку, больницу, для прогулок с питомцем не далее чем в 100 метрах от дома, а также для поездок на работу. За бесцельные прогулки полагается штраф в 4000 рублей. Для водителей наказание строже — 5000 рублей.

Также для всех поездок по столице нужны иметь цифровой пропуск. Оформить личный код можно в интернете или по телефону, не позднее пяти часов до выхода из квартиры.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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