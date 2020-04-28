Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года увеличилось до 3 524 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года увеличилось до 3 524 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.
Всего в России с начала распространения заболевания из больниц выписаны 7 346 человек. Однако специалисты предупреждают - пик по количеству инфицированных в стране еще не пройден, как и во всем мире. С начала эпидемии российские медики провели уже более 3 миллионов тестов на covid-19 у населения.
Ранее сайт kp.ru писал, что президент Владимир Путин поручил обеспечить оперативное реагирование на паводки и пожары. По его словам, борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим важным угрозам для жизни и безопасности людей, в том числе природного характера.
Также сообщалось, что российский лидер поручил Минфину выделить регионам дополнительные средства для борьбы с лесными пожарами и паводками. Глава ведомства Антон Силуанов заверил, что еще раз пересмотрит объем выделяемой помощи.
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ИСТОЧНИК KP.RU