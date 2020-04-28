28 Апр 2020 2020-04-27T22:54:43+03:00

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса Москве на 28 апреля 2020 года [видео]

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Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года увеличилось до 3 524 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией столицы.

Всего в России с начала распространения заболевания из больниц выписаны 7 346 человек. Однако специалисты предупреждают - пик по количеству инфицированных в стране еще не пройден, как и во всем мире. С начала эпидемии российские медики провели уже более 3 миллионов тестов на covid-19 у населения.

Ранее сайт kp.ru писал, что президент Владимир Путин поручил обеспечить оперативное реагирование на паводки и пожары. По его словам, борьба с коронавирусом не должна ослаблять внимание к другим важным угрозам для жизни и безопасности людей, в том числе природного характера.

Также сообщалось, что российский лидер поручил Минфину выделить регионам дополнительные средства для борьбы с лесными пожарами и паводками. Глава ведомства Антон Силуанов заверил, что еще раз пересмотрит объем выделяемой помощи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/769383" frameborder="0"></iframe> Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU