2020-04-27T23:06:39+03:00
Политика

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Дмитрий Натаров подозревается в совращении малолетних
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности. Фото: РоссельхознадзорПомощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности. Фото: Россельхознадзор
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В понедельник, 27 апреля, помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в Минсельхозе.

«Двадцать седьмого апреля 2020 года освобожден от занимаемой должности помощник руководителя Россельхознадзора Дмитрий Натаров», — говорится в заявлении ведомства.

В Россельхознадзоре подтвердили эту информацию и сообщили, что экс-помощник написал заявление на увольнение по собственному желанию, а причиной он назвал его желание не наносить репутационный ущерб ведомству в связи с развернутой против него информационной кампанией в СМИ. «Кроме того, бывший сотрудник Россельхознадзора решил исключить любые возможные обвинения в воздействии на объективность расследования в связи с занимаемым положением», - отмечает официальный представитель Россельхознадзора.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Натаров подозревается в совращении малолетних, после чего секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак направил обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора, указав на то, что появившаяся информация дискредитирует органы государственной власти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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