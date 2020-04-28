Коронавирус в Москве, последние новости на 28 апреля 2020: Число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%, а 27 тысяч человек получили штрафы за нарушение режима

28 Апр 2020 2020-04-27T23:27:58+03:00

Судя по официальной статистике, ежесуточное число заболевших в российской столице снижается уже в четвертый раз за неделю Фото: Иван МАКЕЕВ

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За последние сутки в Москве получили еще 2871 положительный тест на коронавирус. (Днем ранее было на 10 случаев больше). Судя по официальной статистике, ежесуточное число заболевших в российской столице снижается уже в четвертый раз за неделю.

44 человека скончались за сутки.

При этом всего за неделю число госпитализированных с пневмонией в российской столице выросло на 70%. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

И еще из цифр. Административные протоколы о нарушении пропускного режима и режима самоизоляции за все это время составили на более чем 27 тысяч человек. В том числе на 2,9 тысячи - только за минувшие выходные.

Например, корреспондент «Комсомолки» Павел Клоков прогулялся по водоемам спального района Ясенево и обнаружил немало нарушителей из числа местных рыбаков.

А вот в Даниловском районе жители сняли на видео настоящий экшн: сотрудникам полиции пришлось укладывать нарушителей режима лицами в пол. Две семейные пары, подшофе, вышли на прогулку с собакой. Вели себя громко, на замечания патрульных не реагировали. В процессе «общения» пес даже цапнул одного из полицейских.

Тем временем Следственный комитет разбирается в странной истории, происшедшей на юге Москвы. Из окна шестого этажа Федерального научно-клинического центра ФМБА выпала 51-летняя Наталья Лебедева, у которой ранее диагностировали коронавирус. При этом женщина работала заведующей скорой медицинской помощи в Звездном городке и инфекцией COVID-2019 могла заразиться от одного из сотрудников Центра подготовки космонавтов. У следствия две основные версии - несчастный случай и самоубийство.

ИСТОЧНИК KP.RU