2020-04-27T23:27:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Москве, последние новости на 28 апреля 2020: Число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%, а 27 тысяч человек получили штрафы за нарушение режима

"КП" собрала про коронавирус актуальные последние новости на 28 апреля 2020 года
Семен ЕЛЕНИН
Поделиться:
Судя по официальной статистике, ежесуточное число заболевших в российской столице снижается уже в четвертый раз за неделюСудя по официальной статистике, ежесуточное число заболевших в российской столице снижается уже в четвертый раз за неделюФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

За последние сутки в Москве получили еще 2871 положительный тест на коронавирус. (Днем ранее было на 10 случаев больше). Судя по официальной статистике, ежесуточное число заболевших в российской столице снижается уже в четвертый раз за неделю.

44 человека скончались за сутки.

При этом всего за неделю число госпитализированных с пневмонией в российской столице выросло на 70%. Об этом заявила вице-мэр Анастасия Ракова.

И еще из цифр. Административные протоколы о нарушении пропускного режима и режима самоизоляции за все это время составили на более чем 27 тысяч человек. В том числе на 2,9 тысячи - только за минувшие выходные.

Например, корреспондент «Комсомолки» Павел Клоков прогулялся по водоемам спального района Ясенево и обнаружил немало нарушителей из числа местных рыбаков.

А вот в Даниловском районе жители сняли на видео настоящий экшн: сотрудникам полиции пришлось укладывать нарушителей режима лицами в пол. Две семейные пары, подшофе, вышли на прогулку с собакой. Вели себя громко, на замечания патрульных не реагировали. В процессе «общения» пес даже цапнул одного из полицейских.

Тем временем Следственный комитет разбирается в странной истории, происшедшей на юге Москвы. Из окна шестого этажа Федерального научно-клинического центра ФМБА выпала 51-летняя Наталья Лебедева, у которой ранее диагностировали коронавирус. При этом женщина работала заведующей скорой медицинской помощи в Звездном городке и инфекцией COVID-2019 могла заразиться от одного из сотрудников Центра подготовки космонавтов. У следствия две основные версии - несчастный случай и самоубийство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Эксперт рассказал, кто может подглядывать за вами через камеру смартфона
Цена на нефть пошла вверх, отыграв падение
Анонсировано введение новых правил перелетов для россиян
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года составило 479 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 28 апреля 2020 года подбирается к отметке в 8 тысяч
Коронавирус в Московской области, последние новости на 28 апреля 2020: Ограничения продлят и на майские праздники, в парке «Патриот» развернут госпиталь
Число заболевших коронавирусом в Москве на 28 апреля 2020 превысило 45 тысяч человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 28 апреля 2020 года увеличилось до 3 524 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 28 апреля 2020: Число госпитализаций с пневмонией выросло на 70%, а 27 тысяч человек получили штрафы за нарушение режима
Врачи назвали шесть новых симптомов коронавируса
Полиция Колумбии организовала женщине празднование 100-летнего юбилея на карантине
В Госдуме назвали единственный способ победы над коронавирусом
Фанат главного эпидемиолога Швеции вытатуировал его у себя на руке
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию, чем коронавирус
Трамп раскрыл, что знает о подлинном состоянии Ким Чен Ына
Бразилия планирует снимать карантин и возобновлять футбольные матчи
Названы сроки окончания вспышки коронавируса в России
В КНР зафиксировано 6 новых случаев коронавируса
Оценена вероятность продления ограничений из-за коронавируса в России на год
Президент Венесуэлы сменил все руководство нефтегазовой отрасли
Предстоящее лето грозит стать самым жарким в истории
Эксперт дал прогноз о достатке среднего класса в России в ближайшем будущем
Названы возможные сроки снятия режима самоизоляции в России
Пентагон официально показал видео с НЛО
В России начали определять наличие антител к коронавирусу за 15 минут
Вирусолог раскрыл серьезную опасность коронавируса для мозга
Ученые показали, как светится табак