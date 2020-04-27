Названа еда, заставившая растолстеть Ким Чен Ына

27 Апр 2020 2020-04-27T23:40:16+03:00

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Блюда для лидеров стран - пища особая, вкусная и сбалансированная. Однако, если говорить о пропорциях тела лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, то невольно возникает вопрос - что же заставило его растолстеть до 127 килограммов.

Бывший шеф-повар главы КНДР Кендзи Фудзимото раскрыл журналистам пищевые предпочтения политика, увеличившие его вес.

По словам повара, в 2015 году Ким Чен Ын за вечер мог испить две бутылки элитного шампанского Cristal, стоимость которого составляет 175 фунтов стерлингов (более 16 тысяч рублей) за каждую, и съесть дорогостоящий стейк из говядины премиального качества, получаемая от быков японской черной породы, Кобе с сыром Эмменталь. Об этом сообщает Mirror.

Северокорейский лидер не отказывал себе и употреблении высококалорийных блюд. Среди них были фуа-гра, говядина Вагью, стоимость которых могла достигать 240 фунтов стерлингов (больше 22 тысяч рублей за порцию). Фудзимото также уточнил, что Ким - большой поклонник деликатесного супа из акульих плавников. Однако несмотря на особенности вкусовых предпочтений 36-летний Ким Чен Ын уже страдает от ожирения.

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ИСТОЧНИК KP.RU