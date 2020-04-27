ООН предрекла миру сокращение 195 миллионов рабочих мест

27 Апр 2020 2020-04-28T00:09:57+03:00

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ООН предрекла сокращение 195 миллионов рабочих мест из-за распространения новой коронавирусной инфекции в мире.

В докладе сообщается, что кризис, вызванный пандемией, может повлечь такое уменьшение трудящихся граждан уже по подсчетам второго квартала 2020 года.

Отмечается, что из-за происходящего вся мировая мировую экономика погружается в рецессию с историческим уровнем безработицы на планете.

Таким образом, по словам авторов, пандемия также является кризисом в сфере занятости и уровня жизни. Малые и средние предприятия, работники сельского хозяйства, самозанятые граждане, наемные работники, беженцы и рабочие-мигранты могут войти в категорию наиболее пострадавших из-за коронавируса.

Ранее сайт kp.ru писал, что в России число безработных может вырасти в шесть раз. Тем самым количество людей без места оплачиваемого труда в стране будет достигать 5,3 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU