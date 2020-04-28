28 Апр 2020 2020-04-28T00:23:08+03:00

В США обвинили Китай в поставках контрафактных тестов на COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Советник Белого дома Питер Наварро заявил, что тесты не того качества, которого должны быть

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Экономический советник Белого дома Питер Наварро обвинили Китай в поставках некачественных тестов на коронавирус.

По его словам, из-за этого может произойти неточность в определении результатов анализов американских граждан.

- Китай сейчас наводняет нас этими некачественными тестами… Мы не можем допустить, чтобы Китай завозил эти фиктивные и контрафактные тесты на определения коронавируса, - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Советник обвинил Пекин в том, что там "наживаются" на непростой сложившейся ситуации в стране. Также он заявил, Китай не своевременно справился со сдерживанием вируса на территории своего государства и должен понести ответственность.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что в США подали иск в суд на Китай из-за covid-19. Власти штата Миссури считают, что китайское руководство скрывало информацию о распространении вируса.

ИСТОЧНИК KP.RU