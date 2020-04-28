2020-04-28T00:48:50+03:00
Наука

Ученые показали, как светится табак

Молекулярные биологи создали первые в мире флуоресцентные растения [видео]
Юлия КЕКОВА
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Светящийся табак. Фото: твиттер NatureBiotechСветящийся табак. Фото: твиттер NatureBiotech
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Ученые смогли заставить табак светиться. Для этого молекулярные биологи пересадили в ДНК табака несколько генов светящихся грибов. Таким образом они создали первые в мире флуоресцентные растения, свечение которых можно увидеть невооруженным глазом.

- Свечение трансгенных растений достаточно переменчиво. Молодые побеги растений, особенно их цветки, светятся ярче. Их свет видно даже в темноте, но его излучение постоянно меняется, - процитировала слова директора Ботанического сада МГУ Владимира Чуба пресс-служба университета со ссылкой на статью в научном журнале Nature Biotechnology.

Также сообщается, что благодаря этому свечение может образовывать необычные узоры и волны на листьях.

- Наблюдения дают нам возможность предположить, что биолюминесценция в искусственно разработанной системе отражает интенсивность метаболизма в растениях, - сказал Чуб.

Ученые показали, как светится табак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Ученые показали, как светится табак
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