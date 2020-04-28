2020-04-28T01:07:36+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог раскрыл серьезную опасность коронавируса для мозга

Вирус способен вызывать неврологические симптомы
Юлия КЕКОВА
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Вирусолог раскрыл серьезную опасность коронавируса для мозгаВирусолог раскрыл серьезную опасность коронавируса для мозгаФото: Андрей АБРАМОВ
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Вирусолог Джереми Россман из Университета Кента в Великобритании раскрыл, как коронавирус может негативно влиять на мозг людей и вызывать неврологические симптомы.

По словам ученого, в подавляющем большинстве случаев covid-19 представляет собой респираторную инфекцию, способную вызвать лихорадку, боль в горле, кашель. В более серьезных случаях у людей появляется одышка и респираторные расстройства. Однако на этом все не заканчивается. Коронавирусная инфекция, по его мнению, способна поражать и другие ткани человеческого организма, провоцируя рвоту, диарею, нарушения работы сердца и вызывая изменения свертываемости крови, пишет издание The Conversation.

Также он добавил, что covid-19 может поразить самое ценное - мозг. Так, например, приводятся случаи, когда у положительных к вирусу пациентов развивается синдрома Гийена-Барре - иммунная система человека реагирует на инфекцию и ошибочно начинает атаковать клетки периферических нервов. Первоначально это может сводится к слабости в мышцах, а позже даже к параличу.

В других случаях коронавирус вызывал тяжелый энцефалит, который привел к воспалению и отеку головного мозга, дополнительно спровоцировав острое нарушение кровообращения в мозговых тканях, приводя к инсульту. Отмечается, что такая реакция организма была замечена при тяжелом течении болезни и сохранялась после того, как человек выздоровел от covid-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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