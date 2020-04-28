2020-04-28T01:38:27+03:00
Коронавирус Covid-19

В России начали определять наличие антител к коронавирусу за 15 минут

Тест также позволяет за короткое время определить стадию заболевания
Юлия КЕКОВА
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В России начали определять наличие антител к коронавирусу за 15 минутВ России начали определять наличие антител к коронавирусу за 15 минутФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России начали определять наличие антител к коронавирусу за 15 минут. Благодаря тесту также можно за короткое время установить стадию заболевания человека.

Пользоваться экспресс-тестами для выявления covid-19 и иммунитета к вирусу начали в Москве. Об этом на странице в Facebook рассказал главный врач столичной ГКБ №15 Валерий Вечорко.

По его словам, с 24 апреля в больнице тестами BOOZEK обследуют медработников, которые могли стать бессимптомными носителями инфекции или вовсе переболеть коронавирусом.

- Это хроматографический иммуноанализ с латеральным потоком, который выявляет антитела IgG и IgM в цельной крови. Тест позволяет всего за 15 минут понять наличие иммуноглобулина в крови человека и установить на какой стадии протекает болезнь у человека, - написал врач.

Медик отметил, что в случае повышенного уровня антител IgG становится понятно, что человек уже переболел коронавирусом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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