28 Апр 2020 2020-04-28T02:55:58+03:00

Эксперт дал прогноз о достатке среднего класса в России в ближайшем будущем Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Из-за экономических последствий пандемии коронавируса, которые еще наступили не в полной мере, уже сейчас можно предсказать, что средний класс в России может "скатиться в бедность".

По мнению ректора Высшей школы экономики (ВШЭ) Ярослава Кузьминова, доходы граждан, скорее всего, будут падать во всех слоях общества, но основной удар придется на средний класс.

- Если обедневшие богатые все равно будут считаться относительно богатыми людьми, а бедные так и останутся бедными, однако для граждан, относящихся к среднему классу, можно отметить значительные риски скатиться в бедность, - заявил Кузьминов в интервью РБК.

Ректор ВШЭ отметил, согласно базовому сценарию прогноза, уровень безработицы в 2020 году составит восемь процентов.

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что по мнению экспертов количество граждан без работы в России может увеличиться в шесть раз.

ИСТОЧНИК KP.RU