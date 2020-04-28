Президент Венесуэлы сменил все руководство нефтегазовой отрасли

28 Апр 2020 2020-04-28T03:38:10+03:00

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро сменил руководителей министерства нефти и главной местной компании по добыче углеводородов PDVSA. Новым главой энергетического ведомства стал вице-президент по экономике Тарек аль-Аиссами, высший пост в корпорации занял Асдрубаль Чавес.

До этого момента и министерством и PDVSA руководил один человек - бывший министр строительства генерал Мануэль Кеведо, являющийся выходцем из Национальной гвардии. Он был назначен на эти посты в ноябре 2017 года для модернизации отрасли, однако с этого момента добыча нефти упала с 1,9 миллионов баррелей в сутки до 700 тысяч.

В марте этого года для нормализации ситуации в индустрии была создана Президентская комиссия "Али Родригес Араке" по защите, перестройке и реорганизации национальной нефтяной промышленности, руководителями которой как раз и стали аль-Аиссами и Чавес.

ИСТОЧНИК KP.RU