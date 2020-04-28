В КНР зафиксировано 6 новых случаев коронавируса
При этом власти обнаружили 40 больных COVID-19 без симптомов
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В Китае выявлено 6 новых случаев коронавируса, из них 3 оказались завезенными в страну из-за рубежа. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения.
Всего в настоящий момент в КНР зафиксировано 82 836 инфицированных COVID-19, а также 4 633 смерти от болезни. Кроме того, врачи выявили 40 случаев бессимптомного течения заболевания.
По сообщениям Национальной комиссии здравоохранения КНР, за последние два дня в стране не было зафиксировано ни одной смерти от коронавируса.
ИСТОЧНИК KP.RU