Трамп раскрыл, что знает о подлинном состоянии Ким Чен Ына

28 Апр 2020 2020-04-28T04:13:43+03:00

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Президент США Дональд Трамп заявил, что знает, как на самом деле чувствует себя лидер КНДР Ким Чен Ын.

- Я не могу сказать вам точно… У меня есть очень хорошая идея, но не могу говорить об этом именно сейчас. Я просто желаю ему всего хорошего… Я надеюсь, что с ним все хорошо. Я знаю, как он себя чувствует, относительно говоря. Вы, возможно, тоже узнаете о его состоянии в скором будущем, - сказал американский президент на пресс-конференции.

Напомним, ранее в некоторых мировых СМИ появились сообщения о якобы смерти северокорейского лидера. Однако издания ссылались одно на другое, затем на третье, а потом и вовсе дело сводилось к "своим информаторам".

Позже стало известно о поздравлении Ким Чен Ына работников с завершением строительства курортной зоны "Вонсан-Кальма". Затем советник президента Южной Кореи по объединению, международным отношениям и нацбезопасности Мун Чжон Ин на телеканале CNN заявил, что Ким жив и здоров.

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ИСТОЧНИК KP.RU