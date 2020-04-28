В Госдуме назвали единственный способ победы над коронавирусом
В Государственной думе назвали единственный верный способ одержать победу над коронавирусом.
Только благодаря сохранению ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, удастся разорвать эпидемиологическую цепочку и прийти к снижению числа новых случаев инфицирования covid-19. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с телеканалом RT.
Напомним, накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции граждан.
Ранее сайт kp.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о возможных сроках смягчения введенных в стране ограничительных мер. По ее мнению, это можно будет сделать не раньше 12 мая. Также главный санитарный врач РФ отметила, что россиянам важно будет посидеть дома майские праздники.
ИСТОЧНИК KP.RU