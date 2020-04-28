В Госдуме назвали единственный способ победы над коронавирусом

28 Апр 2020 2020-04-28T04:57:30+03:00

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В Государственной думе назвали единственный верный способ одержать победу над коронавирусом.

Только благодаря сохранению ограничений и режима самоизоляции, включая на майские праздники, удастся разорвать эпидемиологическую цепочку и прийти к снижению числа новых случаев инфицирования covid-19. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин в беседе с телеканалом RT.

Напомним, накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции граждан.

Ранее сайт kp.ru писал, что глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о возможных сроках смягчения введенных в стране ограничительных мер. По ее мнению, это можно будет сделать не раньше 12 мая. Также главный санитарный врач РФ отметила, что россиянам важно будет посидеть дома майские праздники.

ИСТОЧНИК KP.RU