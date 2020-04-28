Полиция Колумбии организовала женщине празднование 100-летнего юбилея на карантине

28 Апр 2020 2020-04-28T05:11:06+03:00

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Колумбийские полицейские решили подарить настоящий праздник Фелис Саласар и помогли женщине ярко встретить столетний юбилей даже в условиях карантина, вызванного коронавирусом. Об этом сообщает Рейтер.

Саласар планировала с размахом отметить свой сотый день рождения. Уроженка Попаяна, ей пришлось отказаться от возвращения в родной город, так как карантин застал ее у детей в Кали. Внучка женщины решила написать об этой проблеме в аккаунты социальных сетей полиции.

Растроганные правоохранители решили поддержать женщину и подготовили ей сюрприз. Стражи порядка на машинах с включенными сиренами доставили к дому колумбийки цветы, шарики и торт, чем значительно подняли юбилярке настроение.

- Мне кажется, что это прекрасно отпраздновать свои 100 лет в такой компании, - поделилась Саласар своим мнением о полицейских.

ИСТОЧНИК KP.RU