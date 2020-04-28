28 Апр 2020 2020-04-28T06:36:52+03:00

Эксперт рассказал, кто может подглядывать за вами через камеру смартфона Фото: Shutterstock

Утечка важной и конфиденциальной информации в 21 веке встречаются нередко

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Ситуации с утечкой важной и конфиденциальной информации, в частности, записей разговоров и различных фотографий пользователей смартфонов, в 21 веке встречаются нередко.

По словам доцента кафедры информатики РЭУ имени Плеханова Александра Тимофеева, доступ к данным злоумышленники могут получить с помощью разных технологий - вредоносного программного обеспечения или используя так называемый уровень производителя. Уточняется, что его возможности для телефонных хакеров практически безграничны.

- Несанкционированный доступ хакерского программного обеспечения к видеокамере и микрофону вашего смартфона, а также данным геолокации, системе хранения файлов, истории поиска, а также переписке в мессенджерах - это реальность, - рассказал эксперт агентству "Прайм".

Чтобы обезопасить свои данных в телефоне пользователям следует при использовании электронных систем связи с помощью шифрования всех входящих и исходящих информационных потоков.

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ИСТОЧНИК KP.RU