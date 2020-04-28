Россиян могут обязать регистрировать мобильный телефоны с 2021 года

28 Апр 2020 2020-04-28T08:27:12+03:00

Регистрация устройств по заводскому номеру может стать обязательной в 2021 году Фото: Александр Новиков

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В России с июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по IMEI, сообщает газета "Коммерсантъ".

Издание уточняет, что законопроект находится на согласовании в администрации президента, а потом его могут внести в Госдуму.

Также предполагается, что регистрация телефона будет платной и предназначенной для тех, кто самостоятельно ввозит телефоны из-за границы. Авторы закона считают, что он сделает борьбу с кражами более эффективной, а также ограничит непрямые поставки гаджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU