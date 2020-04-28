Россиян могут обязать регистрировать мобильный телефоны с 2021 года
СМИ сообщают, что законопроект проходит согласование в администрации президента
Регистрация устройств по заводскому номеру может стать обязательной в 2021 годуФото: Александр Новиков
Изменить размер текста:
В России с июля 2021 года могут ввести обязательную регистрацию мобильных телефонов по IMEI, сообщает газета "Коммерсантъ".
Издание уточняет, что законопроект находится на согласовании в администрации президента, а потом его могут внести в Госдуму.
Также предполагается, что регистрация телефона будет платной и предназначенной для тех, кто самостоятельно ввозит телефоны из-за границы. Авторы закона считают, что он сделает борьбу с кражами более эффективной, а также ограничит непрямые поставки гаджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU