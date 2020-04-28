В Китае пропали активисты, задержанные за хранение данных о коронавирусе
Они исчезли 19 апреля после допроса в полиции
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Активисты из Пекина пропали без вести после того, как их задержала полиция за хранение запрещённых материалов о коронавирусе, сообщает Daily Mail.
19 апреля после допроса в полиции Чжен Мэй, Кай Вэй и их подруга с фамилией Тхан пропали без вести. Кай Вэй и Тхан обвиняются в провокации беспорядков. Их родственникам сказали, что они под надзором.
ИСТОЧНИК KP.RU