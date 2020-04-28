В Китае пропали активисты, задержанные за хранение данных о коронавирусе

28 Апр 2020 2020-04-28T07:58:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Активисты из Пекина пропали без вести после того, как их задержала полиция за хранение запрещённых материалов о коронавирусе, сообщает Daily Mail.

19 апреля после допроса в полиции Чжен Мэй, Кай Вэй и их подруга с фамилией Тхан пропали без вести. Кай Вэй и Тхан обвиняются в провокации беспорядков. Их родственникам сказали, что они под надзором.

ИСТОЧНИК KP.RU