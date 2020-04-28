2020-04-28T07:58:57+03:00
Коронавирус Covid-19

В Китае пропали активисты, задержанные за хранение данных о коронавирусе

Они исчезли 19 апреля после допроса в полиции
Ася КУЗНЕЦОВА
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Активисты из Пекина пропали без вести после того, как их задержала полиция за хранение запрещённых материалов о коронавирусе, сообщает Daily Mail.

19 апреля после допроса в полиции Чжен Мэй, Кай Вэй и их подруга с фамилией Тхан пропали без вести. Кай Вэй и Тхан обвиняются в провокации беспорядков. Их родственникам сказали, что они под надзором.

ИСТОЧНИК KP.RU

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