2020-04-28T09:17:57+03:00
Общество

Больше половины россиян уверены, что изоляция затянется до июня

А треть прогнозируют, что захватит июль
Елена АКИМОВА
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Большинство россиян уверены, что ограничения по коронавирусу сохранятся до летаБольшинство россиян уверены, что ограничения по коронавирусу сохранятся до летаФото: Иван МАКЕЕВ
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Аналитики сервиса «Работа.ру» опросили четыре тысячи человек из разных регионов России и выяснили, насколько, по мнению респондентов, затянется режим самоизоляции.

Большинство уверены, что снятие ограничительных мер, введенных в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, затянется до лета.

62% уверены, что ждать изменений раньше июня не стоит. А каждый третий (30%) предполагают, что самоизоляция будет сохранена до июля.

Только 24% участников опроса надеются на скорые изменения, они настроились уже в мае вернуться к привычной жизни.

Оставшиеся 14 процентов опрошенных выдрали вариант ответа «Другое». Они склонны думать, что чем раньше отменят ограничения, тем легче люди и бизнес смогут вернуться к привычной жизни и начать выравнивать свое материальное положение, сообщает RT.

Пока конкретных сроков завершения карантина не называется. Глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила за продление ограничений. А вирусологи прогнозируют, что пандемия в России может развиваться по китайскому сценарию. Если это будет так, что общее число выявленных носителей инфекции должно будет дойти до 200 тысяч человек, пишет газета "Известия".

ИСТОЧНИК KP.RU

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