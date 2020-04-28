2020-04-28T09:50:10+03:00
Общество

В поисках общения россияне стали в два раза чаще звонить на номера 8-800

Активнее всего набирают номера эпидемиологических центров, магазинов и аптек
Елена АКИМОВА
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Россияне стали чаще звонить на бесплатные номера 8-800Россияне стали чаще звонить на бесплатные номера 8-800Фото: REUTERS
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В период самоизоляции россияне стали активнее звонить на бесплатные федеральные номера. Активнее всего набирают номера эпидемиологических центров, продуктовых, зоомагазинов и аптек.

В «Мегафоне» отметили двойной рост поступивших звонков на горячие линии 8-800: на учреждения здравоохранения пришлось восьмикратное увеличение, в интернет-магазины стали обращаться в четыре раза чаще, а в транспортные и службы доставки – в три раза чаще.

В «Вымпелкоме» делятся своей статистикой: увеличение общего количества входящих в 2,5 раза. В основном звонят в медцентры, лаборатории, банки и по вопросам оптовой торговли.

У МТТ бесспорный лидер эпидемиологические центры, количество обращений за март выросло в 11 раз. На втором месте оказались звонки в аптеки (рост на 70%), на третьем — обращения в интернет-магазины зоотоваров (45%).

Для клиента звонки на 8-800 бесплатны, их оплачивает получатель. В компании iKS-Consulting поделились с «Известиями», что за 2019 год эта услуга принесла сотовым операторам 10,5 млрд рублей. 2020 год может увеличить показатель на 10 процентов – до 11,55 млрд.

Пока речь об отмене ограничительных мер по COVID-19 не ведется. Многие трудятся из дома, школьники и студенты перешли на домашнее обучение.

В Роспотребнадзоре отмечают, что режим самоизоляции стоит продлить до 12 мая,а после можно рассматривать вопрос о частичных послаблениях, пишет "Утро.ру".

ИСТОЧНИК KP.RU

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