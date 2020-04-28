Исследование показало, что хотят россияне сделать после окончания пандемии
После окончания пандемии россияне мечтают увидеться с близкими, а не пойти в бар. Об этом свидетельствуют данные исследования Mail.ru Group.
Около 53% жителей России рассказали, что намерены первым делом после отмены ограничений из-за коронавируса навестить родственников и друзей, и только 15 процентов хотят сходить в бар или ресторан и отдохнуть. Главным приоритетом в режиме самоизоляции для россиян стало общения. 42% опрошенных мечтают выйти погулять в парк, а каждый четвертый хочет отправить за покупками в торговый центр и посетить салоны красоты.
Более половины опрошенных жителей страны в связи с введенным режимом самоизоляции получили от руководства совет работать из дома, а 84% полностью перешли на дистанционную работу. Из плюсов удаленной работы россияне назвали экономию средств и времени, которые раньше уходили на дорогу до офису, возможность распределять время между работой и домашними обязанностями, а также удобный гибкий график.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, больше половины россиян занимаются спортом на самоизоляции. Поддерживать себя в форме предпочитают 58% опрошенных граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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