2020-04-28T10:30:14+03:00
Коронавирус Covid-19

В Москве более четырёх тысяч человек вылечились от коронавируса

За прошедшие сутки выздоровели 606 пациентов
Ася КУЗНЕЦОВА
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За сутки в Москве вылечились от коронавируса 606 человекЗа сутки в Москве вылечились от коронавируса 606 человекФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Москве более четырёх тысяч человек вылечились от коронавируса, а за минувшие сутки выписались после прохождения лечения 606 пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- Количество выздоровевших продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения от коронавируса выздоровело сразу 606 человек - это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4130. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится, отметила Ракова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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