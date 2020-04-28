Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России
Считать, что эпидемия коронавирусной инфекции на территории России завершилась, можно только тогда, когда за одни сутки в стране начнут регистрировать не более сотки новых заболевших. Такое мнение высказал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.
В настоящее время страна вышла на уровень в шесть тысяч новых случаев заражения в день, поэтому говорить о спаде эпидемии пока что рано – она продолжается.
- За стуки медики должны фиксировать всего десятки случаев, не больше сотни. Вот тогда мы можем говорить о том, что пандемия в России заканчивается. Считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, — это не больше ста новых выявленных случаев в день, - рассказал специалист в интервью РИА Новости 28 апреля.
Анатолий Альтштейн добавил, что если после наблюдаемых на сегодняшний день шести тысяч инфицированных в сутки будет фиксировать около трех-четырех тысяч случаев заражения, это уже ознаменует падение динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией.
Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что ученые из Сингапура прогнозируют окончание вспышки коронавируса в России в период с 20 мая по 20 июля. По их мнению, пик заболеваемости инфекцией страна перешагнула 24 апреля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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