2020-04-28T10:35:56+03:00
Коронавирус Covid-19

Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России

Сейчас страна вышла на шесть тысяч инфицированных в сутки, а значит, вспышка эпидемии продолжается
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Считать, что эпидемия коронавирусной инфекции на территории России завершилась можно только тогда, когда за одни сутки в стране начнут регистрировать не более сотки новых заболевших.Считать, что эпидемия коронавирусной инфекции на территории России завершилась можно только тогда, когда за одни сутки в стране начнут регистрировать не более сотки новых заболевших.Фото: Андрей АБРАМОВ
Изменить размер текста:

Считать, что эпидемия коронавирусной инфекции на территории России завершилась, можно только тогда, когда за одни сутки в стране начнут регистрировать не более сотки новых заболевших. Такое мнение высказал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

В настоящее время страна вышла на уровень в шесть тысяч новых случаев заражения в день, поэтому говорить о спаде эпидемии пока что рано – она продолжается.

- За стуки медики должны фиксировать всего десятки случаев, не больше сотни. Вот тогда мы можем говорить о том, что пандемия в России заканчивается. Считать, что эпидемия пришла к некоему логическому концу, — это не больше ста новых выявленных случаев в день, - рассказал специалист в интервью РИА Новости 28 апреля.

Анатолий Альтштейн добавил, что если после наблюдаемых на сегодняшний день шести тысяч инфицированных в сутки будет фиксировать около трех-четырех тысяч случаев заражения, это уже ознаменует падение динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, ранее сайт kp.ru сообщал, что ученые из Сингапура прогнозируют окончание вспышки коронавируса в России в период с 20 мая по 20 июля. По их мнению, пик заболеваемости инфекцией страна перешагнула 24 апреля.

Почему сейчас важно сидеть дома.Почему во время коронавируса важно сидеть дома? Вот что говорят об этом врачи

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Продажи консолей 4К на AliExpress выросли на 342% из-за самоизоляции россиян
У нас мор: Русский врач, работающий в Нью-Йорке, рассказал о ситуации с коронавирусом
В Госдуме предложили наказывать чиновников за хамство
Мишустин поручил проработать снятие ограничений из-за коронавируса
Минздрав разрешил тестировать японский препарат от гриппа на пациентах с коронавирусом
Банки и госструктуры будут обслуживать клиентов удаленно
В Гидрометцентре рассказали, как жара повлияет на коронавирус
В России 72 человека скончались от коронавируса за сутки
Минпросвещения может запретить использовать смартфоны для онлайн-обучения
В России упал спрос на антисептики
Стало известно, что Трампа более десяти раз предупреждали о коронавирусе
Вирусолог назвал критерий завершения эпидемии в России
В Москве более четырёх тысяч человек вылечились от коронавируса
Исследование показало, что хотят россияне сделать после окончания пандемии
Мир опасается дефицита российской пшеницы