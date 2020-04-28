В России упал спрос на антисептики

28 Апр 2020 2020-04-28T10:41:21+03:00

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Продажи антисептиков в России значительно снизились. В период с 30 марта по 5 апреля продажи антисептических средств упали на 62% по сравнению с началом марта. Об этом свидетельствуют фискальные данные компании «Такском».

Аналитики отмечают, что средняя цена на антисептик в апреле составила 493 рубля. Это больше чем в апреле 2019 года на 23%.

Кроме того отмечается, что в начале апреля текущего года сократился спрос и на санитайзеры для рук. Этот показатель в сравнении с началом марта упал на 58%. При этом средняя стоимость санитайзеров составила 274 рубля, что в полтора раза больше, чем годом ранее, передает RT.

При этом аналитики отмечают, что продажи санитайзеров и антисептиков в апреле 2020 года выросли в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Всего в рамках исследования специалисты проанализировали данные более 18 миллиардов кассовых чеков.

Напомним, ранее в Госдуме предложили продавать маски и антисептики в автоматах, которые можно будет установить на вокзалах и в торговых центрах, передает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU