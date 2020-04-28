Минпросвещения может запретить использовать смартфоны для онлайн-обучения

28 Апр 2020 2020-04-28T10:48:51+03:00

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Минпросвещения разработало новые рекомендации для организации дистанционного обучения школьников. В документе отмечается, что использование смартфонов для занятий несет риски для здоровья.

В числе неблагоприятных факторов перечислены электромагнитное излучение, маленький экран, малый размер символов и изображений, невозможность соблюдения рациональной рабочей позы, сильное напряжение мышц шеи и плечевого пояса.

Работа со смартфона приводит к сильному утомлению и проблемам со зрением. Фраза «Использование смартфонов для онлайн-обучения должно быть полностью исключено» в документе напечатана заглавными буквами и жирным шрифтом. А вот рекомендаций на какой именно технике стоит работать детям – нет.

Рабочее место ученика должно быть в изолированной комнате, где нет телевизора. При использовании камеры в объектив не должно попадать «то, что не имеет отношения к занятию». А педагог должен обсудить с родителями организацию учебного пространства.

Если дома есть компьютер, то сказано, что монитор должен быть на расстоянии 50 сантиметров от глаз. При работе с ноутбуком стоит использовать выносную клавиатуру. Время работы за компьютером необходимо ограничивать в зависимости от возраста учащегося.

Например, ученикам 1–4 классов можно беспрерывно заниматься за компьютером не больше 15 минут (с жидкокристаллическим монитором — до 20–25 минут) и посещать онлайн не больше одного урока в сутки.

Между занятиям необходимо делать гимнастику для глаз и проводить физминутку, пишет газета "Известия".

А вот в Минобороны решили сократить учебный год в ведомственных образовательных учреждениях до 5 мая. Это связано с пандемией коронавируса, сообщает Пятый канал.

ИСТОЧНИК KP.RU